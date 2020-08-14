صور.. غياب الفنانين عن تشييع جثمان سمير الإسكندراني

غاب الفنانون عن حضور جنازة الفنان سمير الإسكندراني وتششيع جثمانه، قبل دفنه في مثواه الأخير بمقابر الأسرة في المقطم.

يذكر أن المطرب والرسام سمير الإسكندراني توفى أمس الخميس عن عمر ناهز ٨٢ عامًا

بمستشفى النزهة الجديد بعد معاناة مع مرض الفشل الكُلوي.

جدير بالذكر أن سمير الإسكندراني من مواليد حى الغورية بالقاهرة في ٨ فبراير عام ٣٨ ١٩

وقدم الإسكندراني، خلال مسيرته الفنية عشرات الأغاني، خصوصًا الوطنية مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر" و"تسلم الأيادي".

كما شارك في بعض الأعمال الفنية القليلة نذكر منها مسلسل الوليمة، فيلم دقات على قلبي، القناة ٩٠ سهرة تليفزيونية.