ريهانا تجمع التبرعات لـبيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 43 دقيقة

وعلى غرار النجوم الذي سارعوا لتقديم المساعدات، مثل جورج كلوني وأمل علم الدين، وذا ويكند، قامت النجمة ريهانا بجمع التبرعات لبيروت لمساعدة أهلها على استعادة حياتهم التي فقدوها من خلال الأضرار الجسمية التي لحقت بمنازلهم.

وقد شاركت النجمة العالمية ريهانا متابعيها على موقع تويتر بالمنشورات والرّوابط الخاصة ببعض المنظمات الّتي تهتم بالعائلات التي تضرّرت والأطفال.

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وقالت: “شهدت بيروت مؤخرًا انفجارًا مدمرًا للغاية أسفر عنه العديد من القتلى والجرحى والمشرّدين الّذين ينامون في الشوارع مع أطفالهم. والمستشفيات المكتظة بالمرضى المصابين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية فورية، قد لحقت بها أضرار جسيمة”.

وتابعت: “إذا كنت ترغب في المساعدة في الاستجابة الطارئة لأهالي بيروت المتضررين ، فلا تتردد في التبرع”.

وولدت ريهانا في أبرشية سانت مايكل (باربادوس). وبدأت مشوارها الفني عندما التقت بالمنتج الموسيقي “إيفان روجرز” من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام 2003. في سن 16 عاماً، انتقلت ريانا إلي الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء، والبدء في تسجيل بعض الأشرطة التجريبية بتوجيه من المنتج الموسيقي “إيفان”. تم إرسال شريطها التجريبي إلي العديد من شركات الإنتاج، وفي وقت لاحق وقعت عقداً مع “تسجيلات ديف جام” بعد تجربة أداء أمام رئيس الشركة الرابر “جي-زي”.