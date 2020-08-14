تراند اليوم : تطورات جديدة .. فنانة مشهورة رفضت تمارس الحرام

جدل واسع أثارته الممثلة المصرية شيري مجدي، بعد استجدائها العمل في مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي، بينما تطالب المنتجين بمنحها فرصة عمل، في ظل حالة الضيق التي تمر بها منذ شهور.

وكانت مجدي كتبت عبر حسابها على موقع “فيس بوك” قائلة: “أمر بظروف صعبة منذ أشهر، وليس لدي عائلة استند إليها، فأنا يتيمة الأب والأم، وحاولت طلب عمل أكثر من مرة ولكن دون جدوى، ومش طالبة مساعدة من حد، أنا فقط أبحث عن شغل، ولو حد يعرفنى يساعدنى أشتغل بس”.

وأضافت: “مش عايزة آخد طريق الغلط لأني مش هعمل كده، لكن ظروفي صعبة جدًا”.

وفي مقطع فيديو، نشرته زميلتها الممثلة منة جلال، قالت شيري مجدي: “أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل، أنا مش عايزة أخد طريق شمال لأني مش هعرف، أنا كنت بفكر في الانتحار لكن خايفة مش عايزة أموت كده، مش قدامي أي حلول، عمري ما أذيت حد، وياريت اللي يساعدني من غير ما يحسسني إني قليلة”.

وعلقت زميلتها منة جلال على مقاطع الفيديو، قائلة: “شيري ممثلة شاطرة ومش عشان معندهاش حد ولا وسطة تبقى كده، أنا نزلت الستوري ده عشان عندي ناس كتير جدا مخرجين ومنتجين وناس كتير في الوسط ممكن يساعدوها ويقفوا جنبها، أستغفر الله العظيم يارب”.

وقالت مصادر قريبة من نقابة الممثلين المصريين، إنه سيتم بحث طلب شيري وغيرها من الممثلين الذين ضاق بهم الحال خلال الفترة الماضية، من أجل توفير فرص عمل، في أعمال فنية، في ظل التداعيات التي خلقتها أزمة كورونا على حالة الإنتاج الفني.