ريهانا تدعم المتضررين من انفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: دعت النجمة العالمية ريهانا جمهورها إلى التبرع لصالح ضحايا انفجار بيروت، الذي أدّى إلى وقوع آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وذلك عبر عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية التابعة للمجتمع المدني.

وكتبت ريهانا عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “شهدت بيروت مؤخرًا انفجارًا مدمرًا خلّف العديد من القتلى والجرحى والنازحين من منازلهم؛ ينام عدد من العائلات اليوم في الشوارع مع أطفالهم والمستشفيات مكتظة بسبب تدفق المرضى المصابين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية فورية”.

وأضافت: “كل ذلك إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها العديد من مباني المستشفيات! إذا كنت ترغب في المساعدة والاستجابة الطارئة لأهالي بيروت المتضررين من هذا، فلا تتردد في التبرع”.

يشار إلى أن النجمة العالمية ريهانا تحدثت منذ فترة حول أعملها الغنائية الجديدة، وأكدت لمحبيها أن ألبومها الجديد “يستحق الانتظار”، وقالت ريهانا خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائمًا لتقديم أعمال غنائية جديدة لكنها لن تتسرع في إطلاقها حتى تشعر أن الوقت مناسب لإصدارها.

وعن ألبومها الغنائي الجديد الذي ينتظره ملايين المعجبين حول العالم قالت: “لن أطلق الألبوم لمجرد أن الجمهور ينتظره.. الأمر حقًا يستحق الإنتظار.. ولن تشعروا بخيبة أمل”، وأشارت إلى أنها تعمل على الألبوم منذ فترة طويلة وبتأنٍ شديد.