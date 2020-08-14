الشاب خالد يُهدي بيروت أغنية.. Elle S’appelle Beirut

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الشاب خالد لطرح أغنية مهداة إلى لبنان والشعب اللبناني بعد الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

الأغنية تحمل اسم “Elle S’appelle Beirut – جميلتي بيروت” وهي من ألحان محمد يحيى وكتب كلماتها العربية أحمد مرزوق والكلمات الفرنسية فيها كتبها الشاب خالد فيما تولى توزيعها الملحن والدي جي اللبناني روجيه سعد.

وبحسب بعد المصادر الخاصة فالأغنية سيتم طرحها على طريقة الكليب بفيديو يحمل توقيع المخرج إيلي بربري.

وكشف محمد يحيى في حديث مع ET بالعربي، كواليس التعاون مع الشاب خالد في هذه الأغنية، حيث قال: “بدأ الموضوع عندما كلمني روجيه سعد الموزع والدي جي اللبناني، وقلي إن هما عايزين يعملوا أغنية للشاب خالد يغنيها لبيروت تطوعاً ويروح ريعها للصليب الأحمر لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته”.

وأضاف: “وطبعاً أنا لليت الموضوع وإشتغلت على اللحن، وبعتها للشاب خالد وعجبتو جداً وتحمس وكتب عليها بالفرنساوي، وخلصناها وبعد كده بعت اللحن للشاعر أحمد مرزوق كتب عليها، والحمدلله الموضوع خلص ب 3 أيام”.