والدة حلا الترك تقوم بحركات بهلوانية.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيراً لمنى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك. ومن خلاله فاجأت الجميع بلياقتها البدنية حيث بدت وهي تقوم بحركات بلهوانية صعبة في الشارع ليلاً.

وأطلق المقطع موجة واسعة من التلعيقات حيث ابدى الكثيرون إعجابهم بالتحول الذي طرأ على حياتها ولفتوا إلى أنها تتمتع بإرادة صلبة لأنها لم تستسلم بعد ابتعاد أولادها عنها.

وفي المقابل انتقدها آخرون ورأوا أن كل ما تفعله لا يليق بسنها. ويشار إلى انها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها معتمدة أسلوب مكياج غير ملامحها إلى حد كبير.

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ويذكر أن منى كشفت في وقت سابق حقيقة وضعها المادي من خلال مقطع مصور وقالت إنها تعمل في مجال الدعاية من أجل جني المال مع الاعتذار من الجهات التي يمكن أن تطلب منها فعل هذا بطريقة مجانية.

ويشار إلى أنها عبرت قبل هذا عن شعورها بالندم بسب بموافقتها على دخول ابنتها حلا إلى عالم الفن وذلك خلال لقاء أجراه معها الإعلامي صالح الراشد ضمن برنامج ATV Live.