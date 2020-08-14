نجوم الفن ينعون سمير الإسكندراني: وداعا ثعلب المخابرات

سادت حالة من الحزن في مصر بسبب رحيل الفنان سمير الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وتسابق نجوم الفن للتعبير عن حزنهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بنعي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة.

وعلى موقع فيسبوك كتب الفنان الكبير محمد صبحي: "بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الإسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم.. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان".





وأضاف: "وداعاً الفنان والإنسان، دعائي إلى الله تعالى لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان".

كما نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية الفنان الراحل في بيان قائلة: "مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم وتبقى إنجازاتهم علاماتً مضيئة في السجلات الوطنية"، مشيرة إلى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء وأعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الإبداع، ودعت الله أن يتغمده برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته ومحبيه.





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وغرد الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر قائلا: "رحم الله الفنان سمير الإسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص في أغانيه الخفيفة أو الوطنية، وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني".

وكتبت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة الموسيقيين: "بالأصالة عن نفسي ونقابة المهن الموسيقية، نقيبا وأعضاء، وجميع العاملين بها، ننعى الفنان سمير الإسكندراني، للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".

ونعى عدد من الفنانين الآخرين الراحل سمير الإسكندراني كان على رأسهم نهال عنبر وأمير الغناء العربي هاني شاكر والمنتج تامر مرسي.





يذكر أن سمير الإسكندرانى مطرب ورسام مصري درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره 20 عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة.



