شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فيلم "بلالين" لـ باسم سمرة وكندة علوش قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم باسم سمرة والنجمة كندة علوش تصوير فيلم بلالين قريبا، والذي تدور أحداثه حول طبيعة العلاقات بين الأسرة المصرية، وقت الحظر في زمن الكورونا، وتأثير الحظر على كل أسرة مصرية في إطار كوميدى لايت وكيفية الوقاية والاحتياطات اللازمة من انتشار فيروس كورونا، ويبدأ أبطال العمل تصوير المشاهد الأولى من الفيلم منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتجمع المشاهد الأولى بين كل من باسم سمرة وكندة علوش، كما تم التعاقد بشكل رسمي مع سوسن بدر وأحمد كمال ومحمد سلام وعلا رشدى وآخرون من النجوم.

فيلم "بلالين" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركة نيوسينشرى بمشاركة شركتى سينرجى فيلمز ومصر العالمية، وهم صناع فيلم "الغسالة" المعروض حالياً فى السينمات، حيث تم طرحه للمنافسة فى موسم عيد الأضحى وحقق ايرادات جيدة اقتربت من 10 ملايين جنيه.

والفيلم يعيد كندة علوش إلى السينما بعد غياب 3 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها "الأصليين" عام 2017، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشاركت في بطولته إلى جانب منة شلبي، وخالد الصاوي، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، وعباس أبو الحسن، وهناء الشوربجي، وليلى فوزي، وضيف الشرف أحمد فهمي.

Advertisements



احمد كمال