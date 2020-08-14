محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحدث المطرب محمد رشاد عن انفصاله عن المذيعة مي حلمي، في منشور له عبر إنستجرام.
ونشر رشاد صورة له وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر اانفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".
كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يؤكد انفصاله عن مي حلمي: "كل شيء نصيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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