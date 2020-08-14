محمد رشاد يؤكد انفصاله عن مي حلمي: "كل شيء نصيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحدث المطرب محمد رشاد عن انفصاله عن المذيعة مي حلمي، في منشور له عبر إنستجرام.

ونشر رشاد صورة له وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر اانفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".

كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.