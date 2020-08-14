فيدال يحذر بايرن ميونيخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:26 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 12:40 صباحًا

حذر لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال فريقه السابق بايرن ميونيخ بأنه لا يخوض الجمعة مباراة ضد فريق محلي في الدوري الألماني، بل أنه يواجه ” برشلونة، أفضل فريق في العالم”، وذلك في ثالث مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، الذي يستكمل ببطولة مصغرة في لشبونة بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا.

وبعد أن دافع عن ألوان بايرن ميونيخ من 2015 حتى 2018 وتوج معه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر ثلاث مرات، انتقل فيدال الى برشلونة في صيف 2018 وساهم في قيادته الموسم الماضي الى لقب الدوري المحلي.

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وبخروجه خالي الوفاض من الموسم المحلي بعد تنازله عن لقب الدوري لصالح غريمه ريال مدريد وانتهاء مشواره في الكأس عند ربع النهائي على يد أتلتيك بلباو، يمني فيدال وزملاؤه في النادي الكاتالوني النفس بالتعويض من خلال احراز لقب دوري الأبطال الذي يستكمل من الدور ربع النهائي في لشبونة بنظام الخروج المغلوب وصولا الى النهائي، وذلك لتعويض التوقف لفترة خمسة أشهر بسبب “كوفيد-19”.

وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء الأقوى في ربع النهائي بين العملاقين البافاري والكاتالوني، أشار فيدال الى أنه يحب “هذا النظام (البطولة المصغرة)! نحن، في أميركا الجنوبية معتادون على اللعب بهذا النظام”، معتبرا أن خوض مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب يجعل المواجهة أكثر حماسية لأن اللعب “ذهابا وإيابا يدفع الفرق الى اقفال المنطقة الدفاعية”.

وتوقع ابن الـ33 عاما: “مباراة جيدة، هذا أمر مؤكد”.