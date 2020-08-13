وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني

توفي الفنان المصري سمير الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.



وقدم الفنان الراحل عشرات الأغاني المميزة طوال مشواره الفني.

ونعاه الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلًا: "بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الإسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان.. وداعاً الفنان والإنسان دعائي إلى الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان".

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كما نعته الكاتبة فاطمة ناعوت عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "فقدت مصر العظيمة أحد عظمائها. الفنان العظيم والوطني العظيم والمثقف الرفيع، ثعلب المخابرات المصرية، والمطرب الاستثنائي الذي شدا بخمس لغات، بحنجرة لا مثيل لها".

ولد سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة عام 1938، وكان والده يعمل تاجرا للأثاث وكان محباً للفن وصديقاً لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين منهم زكريا أحمد وبيرم التونسي وأحمد رامي.

ودرس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية فيها، وذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره 20 عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى.