نجوى كرم ترفع الصوت: “أرضنا مش للبيع”

متابعة بتجـــــــــــرد: تضامنت النجمة اللبنانية نجوى كرم مع مطلقي “هاشتاغ” #أرضنا_مش_للبيع الذي يدعو الناس الذين تدمّرت منازلهم في انفجار مرفأ بيروت الى عدم بيعها.

وحذرت نجوى المواطنين من بيع بيوتهم وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” فكتبت: “#أرضنا_مش_للبيع أوعى تبيع بيتك… بيصير عندك مفتاح وما في إلو باب..”.

وسابقًا غرّدت نجوى كرم متوجّهةً بالشكر للدّول التي ساندت لبنان عقب انفجار بيروت، كاتبةً: “نحن كلّنا واحد بهالدّني، وكلّ واحد منّنا للكلّ”، وأضافت: “منشكر كلّ الدول ياللّي عم تساعد لبنان، انشاالله ربّنا يكافئكن بأفراحكن وسلامة شعوبكن”.

وكانت قد نشرت نجوى كرم عل حسابها الخاص على “تويتر” تسجيلًا صوتيًا علقت من خلاله على كارثة الانفجار الذي وقع الأسبوع الفائت في مرفأ بيروت وهجامت به السلطة الحاكمة في لبنان.