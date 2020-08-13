فن ومشاهير

بجوار المشاهير.. منزل ميجان وهاري الجديد يضم 9 غرف نوم و16 حماما.. صور

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رنا صلاح الدين - انتقل الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، إلى مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية يوليو الماضي في منزلهم الجديد بمنطقة سانتا باربارا بكاليفورنيا.

0544495754.jpgمنزل هاري وميجان

هذا الانتقال يكون هو ثالث انتقال لهما في أقل من سنة بين إنجلترا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلانهما التخلي عن مهامهما في المملكة منذ شهر يناير الماضي، وإنتقالهما إلى كندا برفقة إبنهما أرشي.

8a3e807007.jpgمنزل هاري وميجان

المنزل الذي يمتد على مساحة تجاوزت 1300 متر مربع، يتواجد في أحد الأحياء الراقية في المنطقة التي يقيم فيها العديد من مشاهير هوليويد مثل: Oprah Winfrey وEllen DeGeneres وRob Lowe ويحتوي على 9 غرف نوم، 16 حمام، غرفة ألعاب، صالة جيم، ملعب تنس، غرفة شاي، مكتبة، مسرح، مسبح، منتج صحي spa وغيرها من المرافق.

ce343df1f8.jpgمنزل هاري وميجان

وعن صفقة البيع، أكدت بعض التقارير أنها تمت في 18 يونيو الماضي مقابل مبلغ قدره 14 مليون و 650 ألف دولار أمريكي.

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01ce07003c.jpgمنزل هاري وميجان

%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8منزل هاري وميجان

5580b9166a.jpgمنزل هاري وميجان

b8ccffe6cf.jpgمنزل هاري وميجان

1fd8cb7dd9.jpgمنزل هاري وميجان

e3ee4a2ced.jpgمنزل هاري وميجان

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