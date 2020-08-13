بجوار المشاهير.. منزل ميجان وهاري الجديد يضم 9 غرف نوم و16 حماما.. صور

رنا صلاح الدين - انتقل الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، إلى مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية يوليو الماضي في منزلهم الجديد بمنطقة سانتا باربارا بكاليفورنيا.

منزل هاري وميجان

هذا الانتقال يكون هو ثالث انتقال لهما في أقل من سنة بين إنجلترا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلانهما التخلي عن مهامهما في المملكة منذ شهر يناير الماضي، وإنتقالهما إلى كندا برفقة إبنهما أرشي.

منزل هاري وميجان

المنزل الذي يمتد على مساحة تجاوزت 1300 متر مربع، يتواجد في أحد الأحياء الراقية في المنطقة التي يقيم فيها العديد من مشاهير هوليويد مثل: Oprah Winfrey وEllen DeGeneres وRob Lowe ويحتوي على 9 غرف نوم، 16 حمام، غرفة ألعاب، صالة جيم، ملعب تنس، غرفة شاي، مكتبة، مسرح، مسبح، منتج صحي spa وغيرها من المرافق.

منزل هاري وميجان

وعن صفقة البيع، أكدت بعض التقارير أنها تمت في 18 يونيو الماضي مقابل مبلغ قدره 14 مليون و 650 ألف دولار أمريكي.

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منزل هاري وميجان

منزل هاري وميجان

منزل هاري وميجان

منزل هاري وميجان

منزل هاري وميجان

منزل هاري وميجان