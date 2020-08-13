هايدي كلوم: الزواج يجدد شبابي

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت العارضة والمطربة والممثلة الأمريكية من أصل ألماني هايدي كلوم، أن الزواج والحب يجددان شبابها، ويشعرانها بأن الحياة ما زال فيها متسع للسعادة والطموح.
وأشارت في ذكرى مرور عام على زواجها، إلى أنها ما زالت تشعر أنها عروس تعيش شهر عسل متجدداً مع زوجها عازف الجيتار توم كوليتز، الذي تزوجته في أغسطس من العام الماضي، على متن يخت إيطالي.
وأوضحت أنها تعزف مع زوجها أجمل ألحان الرومانسية بفضل تفاهمهما التام، وقدرتهما على تنظيم وقتيهما، والاهتمام بشؤون بعضهما البعض.
وأوضحت هايدي (47 سنة)، أن أولادها الأربعة مصدر سعادتها، ولا تتصور حياتها بعيداً عنهم، ولكن وجودهم لم يشعرها أنها كبرت في السن، أو يقلل من شهيتها للحياة، منوهة بأنهم يسعدون عندما يجدونها سعيدة منطلقة.
وأنجبت العارضة الألمانية 4 أبناء هم: ليني 16 سنة ابنتها الكبرى من زوجها السابق فلافيو برياتوري، وأبناؤها الثلاثة من المطرب سيل، وهم: لو 10 سنوات، وهنري 14 سنة، وجوهان 13 سنة.
وأكدت أنها ما زالت تعطي الأولوية للحفظ على رشاقتها وحيويتها بأداء التمارين الرياضية يومياً، واتباع نمط حياة صحي، مع حرصها على الابتعاد عن كل ما ينغص عليها حياتها أو يصيبها بالتوتر والقلق، لذلك تنعكس السعادة الداخلية على وجهها.
وقالت إنها كادت أن تجن من زيادة فترة الراحة الإجبارية بسبب وباء كورونا، رغم أنها استثمرتها في الاقتراب أكثر من زوجها وأولادها، لأن العمل يشكل جزءاً من إحساسها بالرضا والبهجة.
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