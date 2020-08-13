حفل موسيقي لفريق "فؤاد ومنيب" على مسرح مكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

يُقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، حفلا موسيقيا للفريق الموسيقي المصري "فؤاد ومنيب".
الحفل على المسرح المكشوف بالمكتبة ضمن برنامج مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي يبدأ يوم السبت القادم ويستمر حتى 19 أغسطس الجاري .
يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، ويعقبه في تمام التاسعة حفل آخر للفريق الأسترالي: "ميشيل راوندز".. ويقام
موسيقى يتكون من عازف البيانو: محمد فؤاد، وعازف الكمان: أحمد منيب، اللذان جمعهما حب الفن وعملا على وضع عدة ألحان مشتركة تمزج ما بين الطابع الشرقي والأسلوب الغربي في الموسيقى، ومن أشهر مؤلفاتهما: "موعد مع الغروب، حلم، ضياع، أغنية للروح، انشغل بالحياة، رقصة المطر".
يُذكر أن (فؤاد ومنيب) فريق
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