مشهد مرعب..سمكة قرش عملاقة تقترب من فتاة خلال السباحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 8 دقائق

فى مشهد مرعب أصيبت فتاة بحالة من الذهول عندما وجدت نفسها تسبح على بعد بوصات من سمكة قرش يبلغ طولها ثمانية أقدام، خلال رحلتها إلى ميامى، والتى استطاعت البقاء فى حالة هدوء حيث أدارت سمكة القرش واجهتها وانصرفت فى هدوء.

وذكرت جريدة ديلى ميل أن إيزو ماتشادو كانت تحتفل بعيد ميلادها على متن سفينة برفقة الأصدقاء، حيث نزلت إلى البحر للسباحة يوم الجمعة الماضى حيث قررت ركوب زلاجة قابلة للنفخ.

ويُظهر مقطع فيديو سجله كيفان ساروتا صديقها فرحا وهى تغطس فى البحر، لكن أشار أحد الأفراد على سطح المركب إلى وجود سمكة قرش فى الماء كانت تسبح مباشرة نحوها.

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ووصف صاحبها ساروتا المواجهة بالمثيرة، موضحا أن الذعر أصاب الركاب الذين ما زالوا على متن القارب وأشاد بكيفية تمكن ماتشادو من الحفاظ على هدوئها حتى عندما اصطدمت بسمكة القرش، وأضاف ساروتا: “كنا قلقين وسرعان ما قفزنا للتأكد من أنها على ما يرام عندما غيرت سمكة القرش واجهتها”.

ونشر ساروتا مقطع الفيديو الخاص به على إنستجرام، حيث حصد بسرعة 3.4 مليون مشاهدة.

وأوضح التقرير أنه نادرًا ما تهاجم أسماك القرش المرضعة البشر، لكن يمكنها أن تفعل ذلك عندما تخشى تعرضها للهجوم، ومن المحتمل أن تكون قدرة ماتشادو على الهدوء تحت الضغط قد ساعدتها على تجنب نهاية أكثر عنفًا.