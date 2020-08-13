الفنّان العالميّ “The Weeknd” يتضامن مع لبنان ويتبرّع بـ300 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 50 دقيقة

صدى الانفجار الذي دوّى في مرفأ بيروت في الرابع من آب حرّك مشاعر الفنّان العالميّ “The Weeknd” الذي انضمّ إلى حملة “Global Aids For Lebanon” وتبرّع بمبلغ 300 ألف دولار أميركيّ.

يُذكر أنّ “Global Aids for Lebanon” حملة تبرّع أطلقها وسيم صليبي وريما فقيه مع جمعيّة “Global Citizen” لدعم الصليب الأحمر اللبنانيّ ومركز سرطان الأطفال في لبنان وبرنامج الأغذية العالميّ للأمم المتحدة.

وشكر صليبي “The Weeknd” عبر تعليق على صفحته الخاصّة في “إنستغرام” قال فيه: “أنا فخور بالعمل مع فنّانين إنسانيّين مثل “The Weeknd”، وقد لمست إنسانيّته اليوم من خلال تعاطفه مع إخواننا اللبنانيّين المُتألّمين والذين يحتاجون لمُساعدتنا جميعاً. أتوجّه بالشكر لـ”The Weeknd”، الذي أعتبره بمثابة أخ لي، على تبرّعه السخيّ بمبلغ 300 ألف دولار أميركيّ لحملة “Global Aids For Lebanon”.

يُذكر أنّ Michael Rapino رئيس شركة الترفيه الأميركيّة “Live Nation” ومُديرها التنفيذيّ قد ساهم أيضاً في هذه الحملة من خلال تبرّعه بمبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي. وجّه صليبي شكراً خاصاً له ولـ “Live Nation” التي يعتبرها “عائلةً له لمُشاركتهم بالحملة”، كما دعا الجميع إلى المُساهمة لمُساعدة لبنان كلّ حسب إمكاناته.

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح، وواصلت فرق إنقاذ لبنانية وعربية ودولية عمليات رفع الأنقاض في المرفأ بحثًا عن مفقودين جراء الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي.