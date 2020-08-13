ميشال حايك يثير رعب اللبنانيين..حدث ضخم في 14-15 آب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

وعقب الامفجار انتشر مقطع فيديو لـ “ميشال حايك”، والذي يعود لحلقة تلفزيونية بُثت ليلة رأس السنة، تنبأ فيها بحدث ضخم في بيروت وقال ” مشهد غير مألوف في سما لبنان، جمر تحت رماد وأم المعارك في مرفأ بيروت “.

وصرح حايك في حديث لصحيفة “لوريان لوجور” أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، وأكد أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.

وأضاف حايك: “أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ”.

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وتابع: “العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد”.

وبينما لا زال اللبنانيون يرزحون تحت وقع الزلزال جاءت توقعات حايك لتثير الرعب في صفوفهم مجددا، لا سيما أنّا على مسافة ساعات قليلة تفصلنا عن توقع حايك وقوع مصيبة في يومي 14 و 15 آب.

لم تمر تنبؤات حايك دون أن يسجل اللبنانيون موقفا تجاهها، حيث طالب اللبنانيون التحقيق مع حايك بمسألة تنبؤاته التي رآها البعض إخبارا أكثر منها تنبؤا، رافضين أن يتعلق مصيرهم بتنبؤات فلكية، لم تكتف بتحديد الحدث، بل راحت لأكثر من ذلك، حين قال حايك ” يظنونها مفرقعات وما هي بمفرقعات”.

ساعات قليلة تفصل لبنان عما تنبأ به حايك في عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، فهل ينجح توقعه مرة أخرى؟ وهل هذه التنبؤات أصلا مجرد توقعات أم أنها أجندة تمرر لحايك ليبثها للبنانيين؟.