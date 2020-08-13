وفاة والدة الفنانة فيدرا

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة الأردنية فيدرا، عن وفاة والدتها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

فيدرا، قالت في تدوينتها :" أمي في ذمة الله"، وحصدت التدوينة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لوالدتها الرحمة ولها الصبر على رحيلها.

وعادت لتكشف أن جثمان والدتها دفن في دولة الكويت، حيث يعيش أغلب أفراد العائلة هناك منذ فترة كبيرة، حيث تربت فيدرا وأشقاؤها في دولة الكويت منذ الصغر.

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وفيدرا هى أخت الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا عام 2008، وتعد والدة فيدرا هي حماة انغام السابقة.

من ناحية أخرى يعرض لفيدرا حاليا الموسم الثاني من مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية، حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عادل ورانيا يوسف وأحمد داود وسلوى خطاب وايمان العاصي وكريم قاسم وصبري فواز ونانسي صلاح وخالد أنور وناهد السباعي وتأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي.

فيدرا