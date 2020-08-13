هاني شاكر: “قلبي بيوجعني على أولادي”

متابعة بتجـــــــــــرد: ناشد الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بضرورة النظر إلى معاناة الموسيقيين اليوم، بسبب عدم تمكّنهم من العودة الى العمل منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة”، الذي يقدّمه على القناة الأولى المصرية: “الوضع بقى صعب جداً.. مش قادرين نكمل إحنا الفئة الوحيدة اللي لسة مشتغلناش حتى الآن، قلبي بيوجعني على أولادي الموسيقيين واللي يزعل يزعل.. أنا بوجه صرخة للأب الأكبر رئيس الوزراء نظرة أب لأولاده الموسيقيين بيعانوا وبيموتوا.. منذ ستة أشهر لا يوجد موارد للنقابة.. كل الناس اشتغلت إلا الموسيقيين”.

وأضاف: “لا بد أن ننظر بعين الاعتبار لوضع الموسيقيين ووضع ضوابط صارمة على المخالفين.. أنا حاطط إيدى على قلبي لأن الأعداد بتزيد.. ولو قلت للناس انتظروا لحد ما الموجة التانية تعدي هنكون خلصنا قبلها”.

على صعيد آخر، كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد تقدّم باعتذار رسمي للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إثر الانتقاد الحاد الذي وجّهه إليه الفنان أحمد فلوكس بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وطلب أشرف زكي من نظيره هاني شاكر أن يقبل اعتذار فلوكس، ولا يلتفت لما قاله، وذلك في زيارة رسمية على رأس وفد من نقابة الممثلين لتقديم الاعتذار.