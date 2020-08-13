هذا ما رأته عينا جوزيف عطية في بيروت الجريحة

تضامنًا مع بيروت الجريحة، أطلق النجم جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان “صلوا لبيروت” كلمات احمد عصام، ألحان روبير الأسعد وتوزيع طوني بو خليل.

أتت الأغنية بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مدينة بيروت وأسفر عن 177 شهيداً وأكثر من 6000 جريحاً والعشرات من المفقودين حتى اللحظة.

كلمات الأغنية: “صَلّوا لَبيروت للّي كانِت ما تفارِقها الضّحكة تهدَّمِت لبيوت وشِفت بعيني اليوم بيروت عم تِبكي..قتلوا هالحلم اللي فينا ..عتموا كل ليالينا.. ما منعرف ظلمن لوين… بدو ياخدنا يودينا ..مهما تقوى هالريح.. منك لا ما منفل.. حدك يا بيروت.. الكل بدو يضل… لكن رغم اللي صار.. واللي بدو بكرا يصير.. ما مننساكي بيروت.. مهما كان الوجع كبير”.