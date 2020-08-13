شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبدالمطلب تكشف كواليس أغنية الناس المغرمين: طلبها الملك الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد ملك المواويل وكبير أهل المحبة الفنان الكبير محمد عبدالمطلب الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 13 أغسطس منذ 110 عاماً وتحديداً عام 1910 ليكون أحد عمالقة الطرب الذين قدموا فناً خالداً يتجاوز الزمن ويعبر إلى كل الأجيال.

وفى ذكرى ميلاد صوت الحارة المصرية تحدثنا مع ابنته سامية عبدالمطلب لتكشف كواليس أشهر اغانى ملك المواويل.

ومن بين أشهر وأجمل أغانى الفنان الكبير محمد عبدالمطلب أغنية الناس المغرمين التى كتب كلماتها الشاعر عبدالوهاب محمد و لحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل.

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وكشفت سامية محمد عبدالمطلب كواليس هذه الأغنية، قائلة : " كان هذا خلال الفترة التى تعاون فيها عبدالحليم حافظ مع بليغ حمدى، بعد ظهور محمد رشدى ، حيث أراد حليم أن يغنى لوناً قريباً من اللون الشعبى فقل تعاونه مع كمال الطويل"

وتابعت:" والدى لاحظ أن إنتاج كمال الطويل قل، فقابله فى إحدى المرات وقال له : مش عاوز تدخل التاريخ ياكمال، فأجابه : ياريت، فقال له والدى لما تلحن لعبدالمطلب هتدخل التاريخ ، وأعطاه كلمات أغنية الناس المغرمين التى كتبها عبدالوهاب محمد، ولحنها كمال لحناً جميلاً يظهر طبقات صوت والدى ، وأصبحت من أجمل وأشهر أغنيات والدى"

وأشارت ابنة عبدالمطلب إلى أن والدها كان يشارك دائما فى حفلات عيد الجلوس بالمغرب ، وكان الملك الحسن شديد الإعجاب به ، قائلة: "فى إحدى المرات تحدث الملك الحسن مع والدى وطلب منه أن يغنى الناس المغرمين ، وودع هواك، فضحك والدى وفرح لأن الملك يحفظ أغانيه"