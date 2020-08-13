شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يفاجئ متابعيه بظهوره بالشنب.. ويعلق: ما نفعش الموضوع ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان احمد مجدي في لوك جديد للمرة الأولى يراه فيه جمهوره، من خلال ظهوره بالشنب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حين نشر صورة له صباح اليوم أمام البحر، وعلق عليها بكتابة : "ما نفعش موضوع الشنب ده خالص"، .. وما إن نشر الصورة حتى انقسمت تعليقات متابعيه، حيث وافقه البعض ممن رأوا أن الشنب لا يليق عليه في حين أشاد آخرون بهذا اللوك.





وكان أكد الفنان الشاب أحمد مجدى، أن والده المخرج الكبير مجدى أحمد على، هو بمثابة صديقه وليس والده فقط، كما أنه هو سنده وظهره فى هذه الحياة.

ونشر الفنان الشاب صورة مع والده المخرج الكبير، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: " أبويا الصديق والسند والظهر".

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من ناحية أخرى انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، فى أولى بطولاتها المطلقة، والذى ينطلق تصويره فى شهر أغسطس المقبل حسب الخطة التى وضعتها الجهة المنتجة للعمل، ويقدم مجدى دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث، بعد نجاحه فى الدور الذى قدمه خلال شهر رمضان الماضى مع النجمة ياسمين صبرى فى مسلسلها "فرصة ثانية"

وينتمى مسلسل "لؤلؤ"، لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وبدأ فريق العمل الاستعدادات والتحضيرات المبدئية للعمل، بعدما سلمت المؤلفة زينب عزيز الحلقات الأولى من المسلسل، كما بدأ المخرج الشاب محمد عبد السلام فى معاينة أماكن التصوير، وتواصل شركة سينرجى المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من الفنان أحمد زاهر، وإدوارد.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد مجدى، فى شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.