وفاة سناء شافع يتصدر التريندات بوفاته .. تزوج 9 مرات

توفى الفنان القدير سناء شافع، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات، وانهال رواد السوشيال حزنا على وفاة الفنان.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

بعد تدهور الحالة الصحية لـ "سناء شافع".. أشرف زكي يطالب بالدعاء له

أول تعليق لـ سناء شافع بعد تعرضه لوعكة صحية: ليست كورونا

كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل

ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.

ونعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، طليقها الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت: "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".

Advertisements

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

محمد صبحي ناعيًا سناء شافع: رحلة كفاح طويلة في الفن والتدريس

والفنان سناء شافع من مواليد 25

يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة"، وغيرها.

وسناء مخرج مسرحي وممثل وأستاذ أكاديمي مصري، ، تخرج من المعهد العالي للسينما، وعمل مدرسًا به، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح، حيث أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975.

ومن أهم أعماله السينمائيه دوره في فيلم (حتى لا يطير الدخان) وفيلم (فوزية البرجوازية)، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك في مسلسلات (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي).

وتزوج سناء أكثر من 9 مرات هم بالترتيب، : ليلى كامل، ابنة تاجر مجوهرات عندما كان عمره 19 سنة، وكريستا طبيبة ألمانية في ألمانيا وأنجب ولد سماه عبدالله النديم، وزوجتين في الكويت، وواحدة بمصر، كما تزوج الممثلة ناهد جبر وأنجب ماجد وميساء، والممثلة ندى بسيوني وأنجب منها مايا، وماجدة حافظ.