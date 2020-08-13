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Aug 13, 2020
عبّرت النجمة الإماراتية أحلام عن اعجابها بقيام عدد كبير من المتطوعين من الشعب اللبناني بتنظيف شوارع بيروت بعد الانفجار الكبير الذي هزّ المرفأ في الرابع من آب الحالي وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
ونشرت احلام بعض الصور للمتطوعين أثناء تنظيف البيوت والشوارع وكتبت عبر حسابها على تويتر: “ابطال لبنان لم يعجزوا ولم ييأسوا حتى بعد مرور اسبوع وهم في خدمه الوطن سفراء لبنان مع مرتبه الشرف. احسنتم يا ليتني الى جانبكم وحدكم لكنت نظفت معاكم وطبخت وساعدت”.
نذكر أن احلام تتعاطف مع الشعب اللبناني منذ اللحظة الاولى لوقوع الانفجار حيث لا يمر يوم دون ان تسجل دعمًا لبيروت الجريحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تبدي رغبتها بمساعدة أبطال لبنان “كنت نظفت وطبخت وساعدت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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