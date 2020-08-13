أحلام تبدي رغبتها بمساعدة أبطال لبنان “كنت نظفت وطبخت وساعدت”

عبّرت النجمة الإماراتية أحلام عن اعجابها بقيام عدد كبير من المتطوعين من الشعب اللبناني بتنظيف شوارع بيروت بعد الانفجار الكبير الذي هزّ المرفأ في الرابع من آب الحالي وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ونشرت احلام بعض الصور للمتطوعين أثناء تنظيف البيوت والشوارع وكتبت عبر حسابها على تويتر: “ابطال لبنان لم يعجزوا ولم ييأسوا حتى بعد مرور اسبوع وهم في خدمه الوطن سفراء لبنان مع مرتبه الشرف. احسنتم يا ليتني الى جانبكم وحدكم لكنت نظفت معاكم وطبخت وساعدت”.

نذكر أن احلام تتعاطف مع الشعب اللبناني منذ اللحظة الاولى لوقوع الانفجار حيث لا يمر يوم دون ان تسجل دعمًا لبيروت الجريحة.