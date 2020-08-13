إحداهن أجهضت نفسها 3 مرات وأخريات لم يوفقن.. فنانات سرقهن الفن ولم ينجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

الأمومة.. حلم لم يقتصر على فئة معينة من السيدات، بينما هو طبيعة بشرية يرغب بتحقيقها الكثيرات، ولعل الفنانات هن أبرز الشخصيات اللواتي جسدن أدوار الأم على الشاشة، واستطعن أن ينقلن مشاعرهن الأمومية للمشاهد، ولكنهن لم يستطعن تحقيقها خارج الإطار الفني، فبعضهن سرقتهن الشهرة والأضواء من تحقيق هذا الحلم، وأخريات لم يهبن هذه النعمة من الله.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز الفنانات اللواتي لم ينجبن، منهن من توفي ومنهن على قيد الحياة:

أمينة رزق

الفنانة القديرة أمينة رزق، تُعد أشهر الفنانات اللواتي جسدن دور الأم بكل جدارة عبر شاشات السينما، ولكنها لم تنجب حتى وفاتها.

سعاد حسني

على الرغم من تعدد زيجات الفنانة الراحلة سعاد حسني، فإنها لم تنجب، وبحسب تصريحات بعض المقربين منها فإن شغفها وولعها بالفن كان سببًا أساسيًا في عدم إنجابها.

سهير رمزي

الفنانة سهير رمزي أعربت عن ندمها لعدم تمكنها من الإنجاب، وقالت، خلال لقاء سابق لها، إنها أجهضت نفسها 3 مرات خلال عملها بالفن: "كان الشغل والوقت والشهرة والنجومية بتاخدك، لكن في وقت ولحظة بتيجي تحتاجي إلى شخص يقف بجانبك".

نبيلة عبيد

الحال نفسه مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التي ضحت بالأمومة من أجل الفن، وقالت، في أكثر من لقاء تلفزيوني، إن الشهرة والأضواء جذبتها وجعلتها تحرص على ألا تنجب خوفا أن تعطلها الأمومة..

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تحية كاريوكا

تزوجت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، مرات عديدة، ورغم ذلك لم تنجب بسبب حبها وولعها بالفن، ولكنها صرحت أنها تبنت طفلة ومنحتها جزءا من ثروتها.

شادية

الفنانة الجميلة الراحلة شادية، تزوجت أكثر من مرة ولم تنجب أيضًا، ودائمًا ما كانت تتعرض للإجهاض، وصرحت في أكثر من لقاء بأنها تعتبر أولاد أختها بمثابة أبنائها.

أم كلثوم

لم تتزوج كوكب الشرق أم كلثوم، إلا عندما تجاوزت الخمسين من عمرها، بعد ضياع فرصة الإنجاب.

سناء جميل

عُرفت الفنانة الراحلة سناء جميل، بحبها للفن، وهو الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في عدم إنجابها.

يسرا

الفنانة يسرا من الفنانات اللواتي حرصن على الحصول على طفل بكل المحاولات ولكن لم يُقدر لها ذلك، وقالت في إحدى لقاءاتها: "جالي فترة كده من عمري كان نفسي يبقى عندي أولاد، واتكلمت مع جوزي في ده، بس أنا دلوقت راضية تماما بقضاء الله جدا".

إلهام شاهين

لم تنجب الفنانة إلهام شاهين، أيضًا رغم زواجها أكثر من مرة، ودفعها حبها للفن بعدم الإنجاب.

لبلبة

رفضت الفنانة لبلبة الزواج بعد انفصالها عن الفنان حسن يوسف، ولم تتزوج وتفرغت للفن ولم تنجب.