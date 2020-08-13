تراند اليوم : ممثل مصري عن "مصطفى حفناوي": أول مرة أشوف حقد على ميت

عبر الممثل المصري أحمد العوضي عن غضبه من مهاجمي الناعين لليوتيوبر مصطفى حفناوي، والحاقدين على جنازته ومحبة الناس وترحمّهم عليه.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "هو أنا ممكن أفهم إن فيه حد ممكن يغل أو يحسد حد على نعمة في حياته ... لكن اللي مش قادر أفهمه إزاي فيه ناس بتغل على حب الناس وإنهم بيترحموا على واحد مات ....انتو باصين للراجل في جنازته".

وتوفي حفناوي مساء الإثنين، بعدما أُصيب بجلطة في المخ منذ خمسة أيام، بسبب تشخيص طبي خاطئ لحالته الصحية، مما أدى الى دخوله في غيبوبة في أحد المستشفيات.

وتعاطف معه عدد من الفنانين بعد دخوله في غيبوبة، وزاره المطرب تامر حسني في المستشفى قبل وفاته. وأثار الترحم عليه وحالة التعاطف التي حظي بها موجة من الجدل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.