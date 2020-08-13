بالصورة – أحدث ظهور لابنة كندة علوش وعمرو يوسف

متابعة بتجـــــــــــرد: لفتت الفنانة السورية كندة علوش الانظار بصورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها برفقة ابنتها الوحيدة حياة وبدت وهي تحتضنها مظهرة عاطفتها الشدية تجاهها.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “الله لا يحرمني هالحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل الي نفسو” وأضافت: “هاد الشي الوحيد الي بيدوب هموم الدنيا ومشاكلا وضغوطا وبيدوب قلبي. الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن. قولو آمين”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا لها وللابنة السعادة والصحة. ورغم إخفاء الممثلة وجه الطفلة اشار الكثيرون إلى أن الأخيرة كبرت بشكل واضح. ويشار إلى أن كندة نشرت منذ أيام أيضاً صورة أخرى لها برفقة زوجها الممثل المصري عمرو يوسف وطفلتهما وتبين أنه بات بإمكانها المشي. وطالب العديد من الناشطين الأم بكشف وجه ابنتها متسائلين عما إذا كانت تشبهها أو تشبه والدها.

ويذكر أن كنده لفتت الممثلة الأضواء في وقت سابق أثناء حلولها ضيفة على برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي رامي رضوان وكشفت للمرة الأولى أسراراً من حياة زوجها حيث وصفته بـ”الإيجابي” في المنزل والعمل مضيفة أنهما يحبان الأكل كثيراً.