شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء يصور الحكاية الرابعة من "قمر 14" مع دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان محمد علاء "جمايكا" ، تصوير الحكاية الرابعة ضمن أحداث فيلم "قمر 14"، الذى يتضمن 5 حكايات درامية، ولكن حكاية أبطال مختلفين، وتأتى حكاية جمايكا الرابعة على مستوى الاحداث، حيث يشارك في تلك الحكاية كل من دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، ليلى عز العرب.

فيلم "قمر 14" يضم 5 خطوط درامية، ولكل خط حكاية درامية، يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى:

الحكاية الأولى ، غادة عادل، كريم أنور، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

التانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة.

الثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط.

Advertisements

الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب.

الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

يذكر أن محمد علاء برز فى شهر رمضان الماضى من خلال شخصية "ياسر" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، وريم سامى، وسلوى عثمان، وأحمد فهيم ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى .