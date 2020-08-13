السعدني عن استاد الأهلي الجديد: "حلم منذ الطفولة يتحقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد السعدني، على الاحتفال بافتتاح استاد النادي الأهلي، الذي افتتح مساء أمس الأربعاء.
وكتب السعدني، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره.. حلم منذ الطفولة يتحقق، استاد الأهلي".
وافتتح مساء الأربعاء، بشكل رسمي استاد الأهلي بمدينة السلام، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، والعديد من المسؤولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.
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