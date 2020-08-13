سيلفي عبير صبري وشمس بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بـ"لوك" جديد.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

شريف منير

نشر الفنان شريغ منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له مع بعض المنقذين بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

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ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مينا مسعود

نشر الفنان العالمي مينا مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من الولايات المتحدة الأمريكية.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالنجمة يسرا.