سناء شافع.. تزوج 9 مرات بينهن ثلاث فنانات.. واعترف بخيانة هذه النجمة.. صور

رنا صلاح الدين - ولد الفنان المصري سناء شافع في محافظة أسيوط عام 1943، وكان والده عالم أزهري، وأحب سناء التمثيل منذ صغره.

سناء الذي بدأ منذ صغره يشارك في أعمال مسرحية رفض والده دخوله مجال التمثيل، واستمر هذا الرفض لسنوات، وقاطعه بسبب ذلك.

سناء شافع

الفنان المصري قال في لقاء سابق له إنه تربى بطريقة صارمة، وأنه في يوم ما تلقى علقة ساخنة بعدما سمع والده صوته ارتفع أثناء حديثه مع أمه.

ندى بسيوني

اعترف الفنان المصري أنه تزوج 9 مرات أولهما عندما كان في عمر الـ19 من طالبة اسمها ليلى كامل، تزوج من ألمانية وأنجب منها ابنه عبدالله النديم، كما تزوج من الفنانة ندى بسيوني، وأنجب منها ابنته ‹مايا›.

سناء شافع

تزوج سناء شافع أيضا من الفنانة ناهد جبر، وقال عن انفصاله عنها إنه خانها، وعندما طلبت الطلاق لم يراوغها، واعترف أيضا أنه كان هناك 3 نساء على عصمته أثناء زواجه منها.

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ناهد جبر

تزوج "ماجدة" آخر زوجاته، لمدة 14 عامًا، وقال عنها إنه أحبها حبًا كبيرًا.

سناء شافع

من أبرز أعماله الفنية: "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الميزان، أريد رجلا، رأس الغول، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، عمر بن عبدالعزيز›، وغيرها من الأعمال الأخرى.

ومن أعماله السينمائية : ‹حتى لا يطير الدخان، فوزية البرجوازية، مسجل خطر، الموظفون في الأرض›.

سناء شافع

تعرض منذ أسابيع لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله إلى المستشفى، ونفى الفنان أشرف زكي أن يكون قد أصيب بكورونا.

رحل سناء شافع عن عالمنا عن عمر 77 عاما.