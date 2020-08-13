كارينا كابور وسيف علي خان يعلنان انتظارهما مولود جديد

رنا صلاح الدين - قال الثنائى الهندي الشهير كارينا كابور وسيف علي خان في بيان مشترك إنهما ينتظران طفلهما الثاني، كما أن لديهما "تيمور" ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقال الزوجان في بيان: "يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع إضافة لعائلتنا !! شكرا لكل من هنأنا، لكم كل الحب والدعم".

في وقت سابق، قال والد كارينا راندير كابور عن شائعات حملها أنه يأمل أن تكون صحيحة، يقول "آمل أن يكون هذا صحيحًا وإذا كان الأمر كذلك، فسأكون سعيدًا جدًا.

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وأضاف راندير لصحيفة The Times of India (يجب أن يكون لدى أحدهما طفلان)"، مضيفًا أن سيف وكارينا لم يخبراه بأي شيء وليس لديه أي فكرة عما إذا كانت الأخبار صحيحة.

في وقت سابق تحدثت عن إمكانية إنجاب طفل ثان، قالت كارينا في عام 2018 ، "سنتان أخريان"، وفي ديسمبر 2019 ، قالت كارينا لمومباي ميرور، "لا توجد أخبار سارة تتعلق بطفل ثان في حياتي، أنا وسيف سعداء بطفلنا تيمور علي خان. حتى الآن ، ليس لدينا أي خطط لطفل ثان، كلانا مشغول جدًا بعملنا ونحاول الموازنة بين حياتنا المهنية والشخصية".

وفي سياق العمل، من المتوقع أن نشاهد كارينا مقابل عامر خان في لال سينغ تشادها، كان من المقرر عرض الفيلم في ديسمبر ولكن تم تأجيله إلى ديسمبر 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.