شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى واحدة في العالم.. يسرا في أحدث ظهور لها برفقة محمود العسيلي وعمرو منسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له برفقة النجمة يسرا وعمرو منسي، معلقًا على الصورة قائلاً: "مع أحلى واحدة في العالم".



يسرا برفقة محمود العسيلي وعمرو منسي (1)

ويحرص المطرب محمود العسيلي على مشاركة متابعيه بأحدث صوره عبر إنستجرام، ففي وقت سابق، شارك صور جديدة من إجازته، حيث يستمتع بالصيف مع أسرته، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها مؤخرًا، حيث تميز خلالها ابنه علي مثلما ظهر خلال الصورة بلون شعره المميز الذى خطف انظار متابعيه مثلما ظهر خلال التعليقات، وذلك بعد فترة من احتفاله بعيد ميلاده حيث سبق وشارك متابعيه صورة تجمعهما معاً بمناسبة عيد ميلاده.



يسرا برفقة محمود العسيلي وعمرو منسي (2)

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واحتفل المطرب محمود العسيلي بعيد ميلاد ابنه "على" الذي اتم عامه الـعاشر، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يحتضنه وموجهاً رسالة له قائلاً " مش مصدق يا علي أنه فات 10سنين على أول يوم شيلتك فيه وخدتك في حضني، وبردو مش مصدق لون شعرك يا حبيبي، كنت واعد علي انه يعمل انستجرام اكونت اول ما يتم 10 سنين، عايز فولو بقى للواد عشان يبقى ابوه صيته".

وفي وقت سابق، ظهر المطرب محمود العسيلي خلال أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، جمعته بالمطرب الشاب أحمد كامل، حيث علق على الصورة بكتابة كلمات أثنى من خلالها على موهبة الأخير وتنبأ له بمستقبل كبير، حين قال: "زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى في مصر والوطن العربي .. حبيبي و أخويا الصغير"، كما كتب كلمة soon مما أثار تكهنات وتساؤلات من قبل متابعيه حول وجود مشروع غنائى بينهما فى الفترة المقبلة.