الخليج 365الأربعاء 2020/8/12 08:38 م بتوقيت أبوظبي
نعت الفنانة المصرية ندى بسيوني، طليقها الفنان سناء شافع، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
وكتبت "بسيوني" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".
كان "شافع" تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو/تموز الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.facebookيذكر أن الفنان سناء شافع شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، وغادة عادل، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق.
كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.
الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير/كانون الثاني 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وإنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، ألف ليلة وليلة"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني طليقة سناء شافع تعلق على خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.