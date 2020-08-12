وفاة الممثل المصري سناء شافع عن 77 عاماً

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"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل المصري والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية سناء شافع يوم الأربعاء في المستشفى عن عمر ناهز 77 عاما.

كان الفنان الراحل تدهورت حالته الصحية مؤخرًا إثر إصابته بمياه على الرئة، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم، وستتحرك الجنازة من مستشفى الشبراويشي وتتجه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

قدم الفنان الراحل رصيد كبير، حيث عمل مخرجًا مسرحيًا وممثل وأستاذ أكاديمي، تخرج من المعهد العالي للسينما، وعمل مدرسًا به، وله رصيد كبير من الأعمال، كان أخرها مسلسل «ليالينا 80»، من بينها «القمر أخر الدنيا»، «خط ساخن»، «أبوجبل»، «بحر».

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن الفنان الراحل ”شكل علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي المصري، ونجح في صنع نجومية من نوع خاص حيث برز في أداء الشخصيات المركبة وإخراج مجموعة من الأعمال الخالدة“.

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ولد شافع عام 1943 في محافظة أسيوط قبل أن ينتقل إلى القاهرة. بدأ مشواره الفني من باب الهواية لكنه حرص على الدراسة الأكاديمية فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وسافر في بعثة تعليمية إلى ألمانيا ثم تدرج في المناصب الأكاديمية حتى شغل منصب عميد المعهد.

شارك في عدد كبير من الأفلام منها (حتى لا يطير الدخان) و(فوزية البرجوازية) و(سمارة الأمير) و(عندما يأتي المساء) و(مسجل خطر).

ترك رصيدا كبيرا من المسلسلات التلفزيونية من أبرزها (أولاد آدم) و(عمر بن عبد العزيز) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(الصياد) و(بعد البداية) و(الميزان) و(نصيبي وقسمتك) و(أبو جبل) و(ليالينا 80).

تزوج نحو تسع مرات من داخل الوسط الفني وخارجه وكانت من بين زوجاته الممثلة ناهد جبر والممثلة ندى بسيوني.