شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفلة" ذا فويس كيدز" غنى بو حمدان بعدما أصبحت شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد التعاطف الكبير الذي اكتسبته الطفلة السورية غنى بو حمدان في برنامج "ذا فويس كيدز" عام 2016 وتأثر الجميع بغنائها في مرحلة " الصوت وبس" بأغنية "أعطونا الطفولة"، عادت من جديد غنى بو حمدان ولكن بعدما أصبحت شابة ونشرت صورا حديثة لها عبر حسابها على انستجرام وقد أصبحت شابة لكنها ما زالت محتفظة بملامح الطفولة.

وعرفت غنى بو حمدان خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز 2016، حيث استطاعت أن تخطف قلوب الحكام وتبكيهم في مرحلة الصوت وبس ولكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة.













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وانتهى الطفل أحمد السيسى، نجم ذا فويس كيدز من تصوير كليب أغنية وطنية جديدة تحمل اسم"جيش بلادى"، وهى من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع عمر مصطفى، ومن إخراج أحمد حسنى، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة .

من ناحية أخرى طرح أحمد السيسى مؤخرا كليب "أحلامى بسيطة"، من إخراج هشام عبد العزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع وجدي الفاوي، وطرح "ماما"، من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامى، ومكس وماستر ماهر صلاح

يذكر أن أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز شارك النجم الكبير تامر حسني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وشارك أيضًا مع على ربيع في مسلسله قبل الأخير"فكرة بمليون جنيه".