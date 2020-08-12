هكذا تضامن رائد فضاء أمريكي مع ضحايا انفجار بيروت

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عبر رائد فضاء أمريكي، يعمل في وكالة ناسا، عن تضامنه وتعاطفه مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنشره صورة تعرض العاصمة اللبنانية من الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.
وعرض رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي الصورة اليوم الأربعاء، عبر صفحته على موقع تويتر، حيث أرفقها بتغريدة أبدى خلالها تعاطفه الكبير مع ضحايا انفجار بيروت الدامي.
وقال كاسيدي في تغريدته: “ أفكر في بيروت اليوم، وقلبي متعاطف مع أولئك الذين تأثروا بالمأساة الأخيرة، أرسل لهم الحب من محطة الفضاء“.
وبعد مرور أسبوع على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل 163 وشخصا وعشرات المفقودين وجرح أكثر من 6 آلاف شخص. مشاهد الدمار في المباني قبالة المرفأ ما زالت تجسد حجم الكارثة التي حلت في بيروت.
ويواصل الجيش اللبناني إلى جانب فرق الإغاثة الدولية عمليات رفع الأنقاض والركام من موقع انفجار مرفأ بيروت، أملا في العثور على المفقودين.
وبعد أسبوع من الانفجار لا يزال سكان بيروت يرفعون الأنقاض في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين .
وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار وهي فاتورة لا يمكن للبنان دفعها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.