هاني شاكر يرفض اعتذار أحمد فلوكس: لن أتعامل مع الصغار

رنا صلاح الدين - رد الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على الانتقاد الحاد الذي وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، واتهامه له بأنه يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا.

هاني شاكر، رفض اعتذار الفنان أحمد فلوكس قائلًا: "لا أقبل كلامه ولا اعتذاره، ولا عايز أكلمه أو أعرفه، ولا أقبل هذه النوعية من التعامل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يعرف اليوتيوبر الحفناوي ولكن موته أوجع قلبه كشاب مثل ابنته التي توفيت في شبابها، لكنه فوجئ بانتقاد فلوكس له واتهامه دون مبرر.

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وتابع: "هذه مساوئ السوشيال ميديا اللي ورتنا بلاوي.. لكن جمهوري وغيرهم أخذوا حقي منه".

وأشار إلى أنه تلقى مكالمة من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعًا: "أنا أتعامل مع الكبار ولن أنظر إلى الصغار، وده لو عضو عندي في النقابة سأشطبه، ويبقى ياخد حقه في المحاكم".

يذكر أن هاني شاكر كتب ناعيًا مصطفى الحفناوي: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".