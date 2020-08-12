فيسبوك تتبرع بـ1.6 مليون دولار من أجل دعم لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة فيسبوك في بيان الثلاثاء عن تبرعها بمبلغ قيمته 1.6 مليون دولار للمستشفيات والمؤسسات الطبية والمنظمات غير الحكومية في لبنان دعماً لجهود الإغاثة والتعافي.

وقالت الشركة في البيان إن هذا المبلغ يتضمن تبرعات بقيمة 500 ألف دولار من حملة قام بها مستخدمو فيسبوك، التي قامت بمطابقة المبلغ ذاته، من أجل دعم لبنان.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رامز شحادة: “نحن نعمل مع المستشفيات والشركاء المحليين لتسهيل الوصول المحلي إلى أداة التبرع بالدم التي تتيح للمتبرعين إيجاد المراكز القريبة منهم التي تحتاج إلى المساعدة ودعم غرف الأخبار المحلية المتأثرة”.