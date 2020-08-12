هذا هو الفيديو الذي طلب “نور الشريف”عرضه يوم وفاته

وأعلن الشريف، عن مشهد تمثيلي طالب الفنان الكبير بعرضه يوم وفاته، وذلك في ذكرى رحيلة الخامسة التي حلت أمس الثلاثاء 11 أب.

وتحدث نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل، قائلا: “والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم”.

وتابع: “في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفي فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني”.

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وتأثر صوت الفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن هذا المشهد قائلاً: “الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده”.

ويظهر في هذا المشهد نور الشريف مجسدا شخصية عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وهو يحتضر مرددا الأية الكريمة من سورة القصص: “تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين.. صدق الله العظيم”.

ولد الشريف في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة، اسمه عند الولادة هو محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد. توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين.

حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير “امتياز” وكان الأول على دفعته عام 1967. بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.