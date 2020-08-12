شكرا لقرائتكم "ما وراء الطبيعة".. أول إنتاج مصري بتوقيع نتفليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحلة شك يمر بها الطبيب المصري رفعت إسماعيل طبيب أمراض الدم، حينما ينقلب عالمه رأسا على عقب بعد التشكيك في قناعاته العلمية التي آمن بها طيلة حياته.

هكذا هي رحلة الدكتور رفعت إسماعيل في المسلسل المصري "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة الروايات التي حملت نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والذي يعد أول إنتاج مصري بتوقيع شبكة "نتفليكس".

روايات "ما وراء الطبيعة" هي الأكثر مبيعا في الوطن العربي، بعدما بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة، وارتبط بها عدد كبير من القراء، ذلك الأمر الذي كان مشجعا على انتظار الجمهور للمسلسل المقرر عرضه في خريف العام الجاري.

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المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد أمين في شخصية "رفعت إسماعيل"، ورزان جمال بشخصية "ماجي ماكيلوب"، تم الانتهاء من تصويره مؤخرا بعد توقف بسبب جائحة كورونا، وهو من إخراج عمرو سلامة.

مشهد من المسلسل

وفي الصور الأولى من المسلسل المرتقب يظهر الدكتور رفعت إسماعيل وهو في الأربعينيات من عمره، بصحبة زميلته السابقة ماجي ماكيلوب العالمة الاسكتلندية التي لم يعترف لها بحبه.

القصة تبدأ أحداثها نهاية ستينيات القرن الماضي، حينما يتعرض بطل القصة العنيد المتهكم والمغامر لمجموعة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحبه فيها زميلته السابقة بالجامعة، إذ يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

وحينما أعلنت شبكة "نتفليكس" للمرة الأولى عن تقديم مسلسل مستوحى من الروايات، حاول محبو السلسلة التكهن بشخصية البطل، ومن المناسب لتقديم دور البطولة، قبل أن يقع الاختيار على الممثل المصري أحمد أمين، على أن تشاركه البطولة رزان جمال وآية سماحة، فيما كانت المعالجة الدرامية من نصيب عمرو سلامة، الذي يتولى الإخراج بصحبة ماجد الأنصاري.