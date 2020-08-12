هند البحرينية تكشف مشاريعها الفنية المقبلة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهت الفنانة هند البحرينية من تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستبصر النور تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت هند البحرينية عن انتهائها من تسجيل هذه الأغنيات من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” حيث كتبت: “انتهيت من تسجيل باقه من الاعمال ستصدر ابتداء من الاسبوع المقبل”.
جدير ذكره أن هند البحرينية كانت قد أعلنت خطوبتها في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد مرور فترة قليلة على تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.
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