تراند اليوم : صدمة.. ممثلة شهيرة تتفاجئ بوفاة ابنها عند ذهابها لزيارته

فجعت الفنانة التركية، هوميرا أكباي في وفاة ابنها بشكل مفاجئ، بعد انقطاع الاتصال بينهما لمدة يومين.

وكانت هوميرا التي اشتهرت في العالم العربي من خلال مشاركتها في مسلسل "أحلام بريئة" ذهبت لزيارة نجلها صادق بيجات (47 عامًا)، في منزله بعدما لم تتمكن من التواصل معه لمدة يومين، لتتفاجئ بوفاته ما أصابه بصدمة كبيرة.

وأفاد موقع صحيفة "حرييت" التركية بأن الأسباب ما تزال غامضة حول الحادث الذي أثار موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين الذين وصفوا وفات بالأمر المروع.

وصادق هو ابن الفنانة من زوجها مدحت بيغات الذي ارتبطت به في العام 1972. والذي يدم زواجهما به 7 سنوات قبل انفصالهما.

يذكر أنه من أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة "هوميرا" مسلسلات "أحلام بريئة" و"العشق الممنوع".

وكانت هوميرا أعلنت اعتزالها عن 71 عامًا، قبل أن تفاجئ جمهورها في العام 2019 بالانضمام الى الموسم الجديد من مسلسل "امرأة".