بالفيديو – فؤاد عبد الواحد يُصدر “الله جابك”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية جديدة بعنوان “الله جابك” تعاون فيها مع الملحن علي صابر من كلمات رامي العبودي وتوزيع ومكس وماسترنغ حسام كامل، وإشراف عام للإعلامي ناصر الجهوري.

وتعد أغنية “الله جابك” أول أغنية سينغل يطرحها فؤاد عبد الواحد بعد صدور ألبومه الأخير “فؤاد 2020”.

وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” من خلال فيديو تم تصميمه خصيصًا بشكل صيفي ويحمل كلمات الأغنية.