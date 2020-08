شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون بطل نسخة جديدة من Three Men and a Baby بعد 33 سنة من تقديم الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الممثل العالمى زاك إيفرون لتقديم دور البطولة في نسخة جديدة من الفيلم الكوميدى الشهير "Three Men and a Baby" الذى تم تقديمه عام 1987، ومن المقرر عرض النسخة الجديدة على Disney Plus.

النسخة الأصلية من فيلم "Three Men and a Baby" التى تم تقديمها منذ حوالى 33 عام، قام ببطولتها كل من توم سيليك وستيف جوتنبرج وتيد دانسون، ودارت أحداثه حول عزاب يعيشون حياة خالية من الهموم ويتشاركون شقة في مدينة نيويورك، ثم يضطر الثلاثي للتكيف مع الأبوة عندما يجدون طفلة رضيعة أمام عتبة دارهم.

وكانت قد عززت ديزني قوة خدمة البث الخاصة بها وأعلنت عن أرقام المشتركين في منصة ديزني بلس وذلك بعدما أعلنت عن عرض فيلم " مولان" علي المنصة بدلا من دور العرض .

ولدى Disney Plus الآن أكثر من 60.5 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من الشهر الماضي ، بعد تسعة أشهر فقط من إطلاق منصة البث المباشر للمستهلك، وبعد عدة تأخيرات في موعد إصداره بالسينمات قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك إن عرض "مولان" سيكون في 4 سبتمبر المقبل .