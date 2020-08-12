صورة| كندة علوش تحتضن ابنتها "حياة": "الله لا يحرمني هالحضن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" رفقة ابنتها حياة عمرو يوسف. وظهرت "كندة"، وهي تحتضن ابنتها وعلقت على الصورة قائلة: "الله لا يحرمني هالحضن، ولا يحرموا لكل أم، ويطعموا لكل الي نفسو، هاد الشي الوحيد الي بيدوب هموم الدنيا ومشاكلا وضغوطا وبيدوب قلبي، الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن.. قولو آمين".

وتستعد كندة علوش لتصوير دورها في حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، بطولة محمد شاهين، محمد علاء، ومن إخراج مريم أحمدي.

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