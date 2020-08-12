مسلسلات يأكلها السراب.. الإمبراطور وخالد بن الوليد الأبرز

تحمست شركات الإنتاج في مصر لتنفيذ أعمال درامية بميزانيات ضخمة، وصاحب إعلان تنفيذ هذه الأعمال الكثير من الجدل.

وانتظر الجمهور المتعطش تحويل هذه المشروعات الفنية إلى واقع لكن طال الانتظار دون جدوى، وبات مصير الأعمال الفنية مجهولا وغامضا.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز المسلسلات التي أعلنت جهة إنتاج عن البدء في تنفيذها لكنها لم تخرج إلى النور أبدا.

سيف الله المسلول

يحكي مسلسل "سيف الله المسلول" قصة الصحابي خالد بن الوليد، والعمل من تأليف إسلام حافظ ومرشح لإخراجه رؤوف عبدالعزيز.

كان من المقرر تنفيذ المسلسل خلال عام 2019 ورشح لبطولته الفنان المصري عمرو يوسف، وبعد تصوير 3 أيام في الأردن، توقف المشروع وأعلنت الشركة المنتجة تأجيله.

الغريب أن عمرو يوسف انسحب من المسلسل دون أسباب واضحة، وظهر مع ياسر جلال في مقطع مصور ليعلن ترشيح الأخير للدور.

وفي بداية 2020 تم ترشيح ياسر جلال لبطولة المسلسل، وأكدت جهة الإنتاج أنه سينافس في مارثوان رمضان 2021، وبعد أسبوعين فقط اعتذر ياسر جلال أيضا وقال إن السيناريو يحتاج مجهود كبير وفترة تحضير طويلة.





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الإمبراطور

تحمس الفنان المصري محمد رمضان لتقديم قصة حياة الممثل المصري الراحل أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور".

في البداية تم ترشيح الكاتب المصري الكبير وحيد حامد لكتابة القصة، لكنه اعتذر مبررا الانسحاب بانشغاله بالتفرغ لكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".

وأسندت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل المهمة للكاتب المصري بشير الديك، وبعد كتابة 4 حلقات توقف المشروع وأعلن محمد رمضان أنه سيخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل يحمل اسم "موسى"، وأن مسلسل "الإمبراطور" تم تأجيله بسبب خلافات مع ورثة أحمد زكي.

محمد علي

قدم الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني العديد من الشخصيات الثرية على شاشة التليفزيون والسينما، ولكنه يعتبر أن تقديم شخصية "محمد علي" مؤسس مصر الحديثة حلم عمره، ودائما ما يكون متحمسا للحديث عن هذه الشخصية التاريخية في أي لقاء.

ومنذ 10 سنوات تحمست شركة "جود نيوز" لتقديم قصة محمد علي في فيلم سينمائي, كتبت له القصة الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني، لكن بشكل مفاجئ انسحبت "جود نيوز" من مجال الإنتاج السينمائي بشكل عام وتبخر حلم الفخراني.

ومؤخرا لجأت لميس جابر لتحويل قصة محمد علي إلى مسلسل تليفزيوني طويل، لكنها فشلت في العثور على جهة إنتاج، حيث يرى الكثير من المنتجين أن المسلسل ضخم ويحتاج ميزانية خيالية حتى ينفذ بشكل جيد.





بليغ حمدي

قصة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي ثرية وتحتوى على أحداث درامية مغرية، وتحمس التليفزيون المصري لتقديم قصته في مسلسل ورشح لإخراجه مجدي أحمد علي، كما رشح لبطولته الفنان هاني سلامة.

وتوقف المشروع بسبب إصرار هاني سلامة على تقاضي أجر ضخم، ورفض التليفزيون الأمر، وتوقف المشروع لأجل غير مسمى.