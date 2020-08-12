شكرا لقرائتكم خبر عن منال الصيفى: حسن يوسف كان مرشحًا فى "جمال الحريم" واستبعاده غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المخرجة منال الصيفي لـ"الخليج 365"، أن ما تداوله البعض عن استبعاد الفنان القدير حسن يوسف من مسلسل "جمال الحريم" الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجي غير صحيح على الإطلاق، لافتة إلى أن القدير حسن يوسف كان مرشحًا فقط، والظروف منعت تواجده بين أسرة المسلسل، وليس كما روى البعض، وأطالب الجميع بتحري الدقة في الأخبار التي يطلقها البعض، حيث تسبب تلك الأخبار الكاذبة استفزاز الجميع.

وينطلق يوم السبت المقبل تصوير أول مشاهد مسلسل "جمال الحريم" تأليف سوسن عامر، حيث تبدأ مخرجة العمل التصوير بالمشاهد الداخلية، ثم تنتقل للديكورات الأخرى تباعًا، وتعاقدت الشركة المنتجة بشكل رسمي مع عدد كبير من نجوم العمل وهم نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

يشار إلى أن منال الصيفي قدمت العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي، والممثلة القديرة زهرة العلا تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم (هي فوضى) وقدمت فيلمها الثاني (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان آخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وتأليف إنجي علاء.