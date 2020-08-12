شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر: محمود ياسين فنان لن يتكرر استمر على قمة الفن لأكثر من ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان جمال عبد الناصر، أن النجم الكبير محمود ياسين فنانا لن يتكرر واستمر على قمة السينما والتلفزيون لأكثر من ربع قرن، صال وجال فيهم باقتدار وروعة وأستاذية جيل العمالقة والزمن الجميل، داعيا له بتمام الصحة ودوام العافية والشفاء العاجل.

وكتب عبد الناصر، عبر حسابه على انستجرام: "ادعوا معى للنجم الكبير والفنان القدير محمود ياسين، الذى لن يتكرر والذى استمر على قمة السينما والمسرح والتلفزيون لما يقرب من الربع قرن أو يزيد، وصال وجال فيهم باقتدار وروعة وأستاذية جيل العمالقة والزمن الجميل، بتمام الصحة ودوام العافية والشفاء العاجل ويخفف عنه ما يعانيه ويرده لأسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه فى مصر والعالم العربى، اللهم ارفع عنه ونقه نقاءً لا يغادر سقما وألبسه ثوب العافية.. اللهم تقبل منا ومنكم".

من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من روج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين بناء على موافقة زوجته الفنانة شهيرة ونجله، وأضاف زكى أن الفنان محمود ياسين رمز من رموز البلد، ولن يتم السكوت على كل من يسعى لتشويه صورة رموز الدولة، وسيتم معاقبتهم.

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وأوضح أشرف، أن الهدف من ترويج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين محاولة إلهاء المواطنين عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وتقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد مروجى شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسئولين عن ترويج لها.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 32291 سنة 2020 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الإثنين الموافق 10 يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيًا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرًا لشعبية الفنان الجارفة فى العالم العرب.

وتابع البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى والمستشار القانونى للنقابة، أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر وأنه مجرد شائعة، وحيث أن الفرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على الصفحات التى نشرت الشائعة، وإذا تراعى نقابة المهن التمثيلية مصالح أعضائها وتقف بجوارهم فى المحن والشدائد، وهو الأمر الذى دعى الطالب لتقديم هذا البلاغ.